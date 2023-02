Eccellenza, stasera Spinea-Treviso

Dopo il pareggio di sabato scorso con l'Istrana impegno in trasferta per il Treviso che sarà di scena sul campo dello Spinea. I gialloblu arrivano dal roboante 5-0 sull'Opitergina e una serie positiva nel complesso di tre partite. Biancocelesti che puntano al successo, sia per riprendere la corsa rallentata da due pareggi sia per ridare tranquillità a un ambiente che si è surriscaldato. All'andata il Treviso si era imposto per 1-0 con la rete di Marcolin. Fischio d'inizio alle ore 20, arbitra Manzini di Verona.

Ecco i convocati di mister Enrico Cunico per la partita:

Portieri: Casella, Lombardi, Fiorenzato.

Difensori: Mosca, Salviato, Shukolli.

Centrocampisti: Busatto, De Poli, Malagó, Marinello, Simeoni, Stefani, Soncin, Boron, De Meneghi, Ghiraldo.

Attaccanti: Guccione, Marcolin, Posocco, Sottovia.