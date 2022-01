Anche l'Eccellenza veneta sospesa fino al 29 gennaio

Anche l'Eccellenza veneta, come gli altri campionati dalla Promozione in giù, rinvierà le prime tre giornate di ritorno del 9, 16 e 23 gennaio, riprendendo salvo imprevisti domenica 30.

Il CRV

Così ha deciso il Comitato regionale Veneto, dopo la riunione da poco terminata. L'ufficialità è arrivata oggi con un comunicato.

Recuperi e spareggi

Inizialmente il girone di ritorno di Eccellenza non era stato posticipato poiché, trattandosi di una competizione di interesse nazionale, ha tempi stretti per lasciare poi spazio alla fase nazionale. Gli spareggi nazionali - come pure il Torneo delle regioni - sono però destinati allo slittamento di qualche settimana per lasciare più tempo alla regular season dei campionati regionali.

Nei giorni scorsi anche altri Comitati regionali avevano posticipato la ripartenza dell'Eccellenza.