Eccellenza, terzo rinforzo per il Conegliano

Terzo acquisto per il Conegliano che ufficializza l'arrivo, già da tempo definito, del difensore centrale Alessio Benedetti dalla Liventina Opitergina dove era dal 2021 tra Oderzo e Motta.



Classe '97, di Ormelle, ha giocato nei settori giovanili di Liapiave, Liventina, Vicenza, Genoa e Torino fino alla squadra Primavera. In seguito in Serie C con Pontedera, Taranto e Pro Vercelli