Eccellenza, Tinazzi rinforza la Liventina Opitergina

Nuovo rinforzo per la Liventina Opitergina che ingaggia il terzino sinistro Luca Tinazzi, nella prima parte della stagione in Eccellenza marchigiana a Montegranaro.



Classe 2002, nelle ultime due stagioni ha giocato con l'Union Clodiense CS in Serie D e prima ancora con il Trento. Il suo è un ritorno a casa in quanto ha iniziato a giocare nel settore giovanile dell'allora Liventina, vincendo lo scudetto Giovanissimi nel 2016. In seguito il passaggio nei vivai di Inter e Pordenone.