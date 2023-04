Eccellenza, tre punti d'oro per il Giorgione

GIORGIONE-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 2-1

GIORGIONE: Bonato, Minato (32’ s.t. Musaraj), Bevilacqua, Anile (39’ s.t. Giorgio Rosin), Salomone, Claudio Rosin, Franco, Scevola (39’ s.t. Nicola Franchetto), Pluchino (16’ s.t. Stefani), Dalla Santa Casa, Basso. A disp. Antonello, Alessandro Franchetto, Dolce, Baggio, Curumi. All. Maurizio Sandri.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Regazzo (44’ s.t. Barichello), Galliot, Vasic (17’ s.t. Chinellato), Scappin, Girardi, Torregrossa (38’ s.t. Oprean), Volpato, Cappella, Sartori, Marangon (26’ s.t. Sessi). A disp. Niero, Rumiz, Dal Toso, Cren, Nonnato. All. Alessandro Bertan.

ARBITRO: Atanasov di Verona.

RETI: 25’ p.t. Cappella, 45’ s.t. Dalla Santa Casa, 48’ s.t. Stefani.

NOTE: Spettatori 150 circa. Espulso Cappella a fine partita. Ammoniti Scevola, Regazzo e Galliot. Recuperi: 2’ e 5’.

Con una clamorosa rimonta nei minuti finali il Giorgione batte 2-1 la United Borgoricco Campetra e ottiene 3 punti d'oro nella corsa alla salvezza. Eppure la partita si era messa in salita per i rossostellati: al 25’ del primo tempo padovani avanti con Cappella, letale nello sbattere in porta una spizzata di capitan Scappin su rimessa laterale di Regazzo. Lo 0-1 carica la United, vicina al raddoppio con un siluro di Torregrossa e con una legnata di Galliot sventata da un bell’intervento di Bonato. Il Giorgione non resta a guardare e ribalta clamorosamente tutto in zona Cesarini: al 90’ è Dalla Santa Casa a trovare il pareggio con una perfetta punizione dal limite mentre tre minuti dopo è il neoentrato Stefani a far saltare il banco, ribadendo in porta di testa una corta respinta di Papagno su un altro micidiale calcio piazzato di Dalla Santa Casa.