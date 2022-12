Eccellenza, un giocatore portoghese per l'Opitergina

Secondo movimento in entrata per l'Opitergina: dopo il centrocampista Massimo Carniato dal Giorgione arriva il terzino portoghese Riccardo Ferreira.

Classe '97, nome completo Ricardo Miguel Ferreira Guedes Pinheiro, è un esterno mancino. In Italia ha giocato nella stagione 2020-2021 con Este e Levico Termi. In patria ha militato in squadre minori mentre ha anche esperienze in Spagna e Georgia.