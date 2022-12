Eccellenza, un pareggio a reti bianche per l'Opitergina a San Donà

SANDONÀ - OPITERGINA 0-0

SANDONÀ: Enzo, Momentè, Guizzini, Donadello, De Steffani, Abcha, Manente, Scroccaro, Pasqual, Gashi, Telesi (28' st Carli). A disp. Piccolo, Craciun, Crescente, Zanchetta, Tognin, Germati, Albis, Susanna. All. Davanzo.

OPITERGINA: Lorello, Fin, Ferreira, Botter (28' st Vianello), Benedetti, Granzotto, Tagliapietra (21' st Tesolat), Carniato (31' st Akafou), Berardi, Cotali, Pontin (41' st M. Sane). A disp. Vizzo, Perinot, Furlan, Pellegrini, Y. Sane. All. Bodo.

ARBITRO: Gobbo di Padova.

Termina con un pareggio a reti bianche il 2022 dell'Opitergina che allo Zanutto fa 0-0 con il Sandonà. Nel primo tempo non succede granché e così anche per buona parte della ripresa. Al 25' del secondo tempo prima vera palla gol per i biancocelesti con un colpo di testa di Gashi che va vicino al sette. Nel finale è però l'Opitergina a sfiorare la rete con tre tentativi in successione di Vianello, Berardi e Pontin che impegnano severamente Enzo. Al 46' va vicino alla rete Akafou con un colpo di testa mentre a tempo scaduto Enzo salva su Granzotto. Si chiude con un pareggio l'anno dell'Opitergina: i biancocelesti terminano il girone d'andata al sesto posto, appena fuori dalla zona playoff.