Eccellenza, un punto per l'Istrana a Padova

ARCELLA-ISTRANA 1-1

ARCELLA: Berto, Toso, Rubin, Tagliapietra, Pistolato, Varnier (38′ st Lovato), Plamadeala (27′ st Sartore), Danielli (33′ st Zavan), Tamponi (43′ st Teodoro), Mangieri, L. Rossi (40′ st Stangherlin). A disposizione: T. Rossi, Boscaro, Righetto, Bettonte. Allenatore: Fonti.

ISTRANA: Rigo, Campanella (20′ st Pilotto), Gasparini, Facioni, Furlanetto, Gallina, Zanin, Doria, Cendron, Vettoretto (18′ st Frassetto), Lafuenti.

A disposizione: Gobbo, Bance, Fabiano, Zampieri, Mazzocato, Rigato, Bertin. Allenatore: Bonaldo.

Arbitro: Schifone di Taranto.

Reti: 20′ pt Furlanetto, 25′ pt Rossi.

Note: ammoniti Varnier, Toso. Angoli 8-4. Recupero 1′ e 4′.

Un punto per l'Istrana che pareggia 1-1 con l'Arcella. Un punto tutto sommato giusto che permette ai gialloblu di muovere la classifica e di restare abbastanza tranquilli a centro classifica. L'Istrana al 20′ passa in vantaggio con Furlanetto che si inventa una punizione tesa dai 30 metri, la palla passa in mezzo alla barriera e inganna Berto. Passano però solo cinque minuti e l’Arcella pareggia con Rossi, che semina la difesa convergendo da sinistra e poi lascia partire un destro incrociato che si insacca all’angolino. Prima dell’intervallo i padroni di casa vanno vicini al raddoppio: in tre occasioni Rossi, Mangieri e Toso cercano la conclusione, ma la sfera non entra. Poi nella ripresa l’Istrana entra in campo più convinta e fa giocare meno i bianconeri. L'occasione migliore arriva nel finale quando, su un cross basso di Facioni, Pilotto tutto solo in area piccola conclude incredibilmente sopra la traversa.