Eccellenza, domenica partono i playoff

Partono i playoff in Eccellenza: iniziano domenica gli spareggi per salire in Serie D con protagoniste subito le due squadre della Marca.

Il Portomansuè, terzo in classifica, ospita alle 16.30 di domenica, la Godigese, quarta e sorpresa del girone. I biancoverdi di casa avranno a disposizione due risultati su tre in quanto meglio piazzati in campionato: in caso di parità al 90° verrebberro infatti disputati i tempi supplementari, al termine dei quali il Porto passerebbe in finale se il risultato fosse ancora sulla X. La Godigese, ieri battuta 5-0 in amichevole dal Padova all'Euganeo, deve solo vincere. Arbitro dell'incontro Kurti di Mestre, assistito da Graziano di Vicenza e Betello di San Donà.

La finale verrà disputata domenica prossima sul campo della Calvi Noale: chi passa troverà poi la vincente dei playoff del girone A di Eccellenza lombarda.