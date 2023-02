Eccellenza, vietata l'accesso ai residenti nella Marca per Sandonà-Treviso

In seguito a comunicazione pervenuta in data odierna dalla Prefettura di Venezia con ordinanza n. 105/GAB/2023, è stato reso noto che per il match di domenica tra Sandonà-Treviso è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella Marca. All'acquisto del tagliando il personale incaricato controllerà i documenti, impedendo l'accesso a chiunque risieda nella provincia di Treviso. La decisione arriva dopo i fatti di mercoledì sera a Spinea.