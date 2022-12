Eccellenza, il commento di Alessandro Ferro dopo la sconfitta dell'Eclisse Carenipievigina

Termina con una sconfitta il 2022 dell'Eclisse Carenipievigina che al D'Agostin viene battuta 3-2 dalla Liventina. Un risultato piuttosto inaspettato per i giallo-rosso-blu che arrivavano da due vittorie consecutive.

A fine partita l'allenatore Alessandro Ferro ai microfoni di StreamingSport ha commentato così l'incontro: "Forse il pareggio per le occasioni sarebbe stato giusto ma ci sta questa sconfitta, non possiamo pensare che basti poco per ottenere i risultati in questo campionato. Mi dà fastidio che abbiamo perso così, giocando un po' in punta di piedi e con sufficienza. Non è funzionato l'attegiamento difensivo e prendendo tre gol è difficile pensare poi di poter fare risultato. La classifica è molto molto corta e si è accorciata sotto. Poteva essere un Natale diverso per noi, dopo le feste bisognerà allenarsi nel modo giusto".