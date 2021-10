Treviso di misura in casa della Liventina

Il Treviso parte subito con il baricentro alto per cercare di impostare immediatamente la gara sui suoi binari. De Poli ha una buona occasione davanti a Lorello ma da tre metri tira sul portiere. Passano 2' e la Liventina è pericolosa con Dordit che sulla fascia tenta lo scatto ma viene atterrato a pochi metri dall'area di rigore. Al 20' l'arbitro fischia una punizione per il Treviso. Palla a De Poli che tenta l'incornata ma Lorello blocca. Al 25' ancora Treviso in attacco; pallone a Kabine che in area è pronto al tiro ma cade probabilmente spinto da un difensore locale. L'arbitro indica il dischetto del rigore. Fabiano angola e trasforma il vantaggio ospite. Al 35' il direttore di gara assegna un secondo penalty, questa volta ai padroni di casa: Granati aggancia Fuxa davanti alla porta. Tagliapietra calcia un pallone centrale: Casella respinge di piede.

La seconda frazione

Nel secondo tempo le due formazioni giocano su buoni ritmi ma la sensazione è che il Treviso pian piano abbassi il ritmo e gestisca il risultato. In un secondo tempo noioso comincia la consueta lotteria dei cambi: tra gli altri al 15' Migliorini richiama Soncin, che esce tra gli applausi di tutto il pubblico, perché capitano della Liventina per diversi anni. Alla fine ad esultare è il Treviso che si porta a casa tre punti pesanti.