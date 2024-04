Fabio Dalla Costa è il nuovo direttore tecnico del settore giovanile del Treviso

Il Treviso ha raggiunto l’accordo con Fabio Dalla Costa per la direzione tecnica del Settore Giovanile della società. Già capo dell’Area Scouting del Treviso nella stagione 2023-2024, esperto conoscitore delle dinamiche delle varie “cantere” regionali, avrà il compito di sviluppare progetti che garantiscano una crescita armonica dei giovani atleti.

“Come ben sapete – afferma il Direttore Generale Attilio Gementi – il Club sta elaborando un nuovo organigramma in un’ottica di rafforzamento e potenziamento del settore giovanile, fulcro dell’intera società. Per tale motivo il CDA in piena armonia con la mia direzione ha deciso di nominare Fabio Dalla Costa a nuovo Direttore del Settore Giovanile, consapevole della sua preziosa esperienza e competenza e riconoscente dell’ottimo lavoro svolto precedentemente per lo stesso club”

Il neo Direttore sottolinea - “Sia per un giocatore così come per un dirigente, arrivare a Treviso rappresenta un grande motivo di orgoglio e contemporaneamente un’ altrettanta imponente presa di responsabilità, nel rispetto dei trascorsi del Treviso, e nella condivisione dei progetti per il futuro. Con umiltà, ratio ed entusiasmo credo che tutti i traguardi siano raggiungibili e questo spero sia l’atteggiamento che riusciremo a trasmettere ai ragazzi e alle loro famiglie. Ringrazio Alessandro Zanato, al quale rivolgo tutta la mia stima per il lavoro che ha svolto e che mi ha permesso in questi ultimi mesi di condividere e adesso non ci resta che lavorare, unico modo che conosco per crescere, correre ed arrivare.”