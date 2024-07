Fine corsa Montebelluna: ufficiale l'addio alla Serie D

Sono ufficialmente scaduti alle 18 i termini per l'iscrizioen alla Serie D e il Montebelluna è fuori: i biancocelesti alzano definitivamente bandiera bianca e non saranno al via del prossimo campionato. Proseguirà l'attività del settore giovanile, considerato che il Monte Prodeco in Serie D ha una matricola (quella che era del Cartigliano) mentre tutto il settore giovanile dagli Allievi in giù ha quella storica del Montebelluna.

Dopo le voci delle ultime settimane che davano varie cordate interessate e vicine alla chiusura, alla fine non si è concretizzato nulla in quanto, come riferito da Prodeco Pharma, le offerte pervenute non erano concrete.

Castelfranco Veneto, 12 luglio 2024 – Alla luce delle recenti notizie emerse sulla stampa, Ocedorp s.r.l., la holding che controlla Prodeco Pharma, conferma di non aver ricevuto offerte professionali e concrete che permettano di iscrivere alla Serie D il Monte Prodeco e ribadisce il proprio impegno per mantenere il settore giovanile del Montebelluna. "Come già comunicato, vista la nostra impossibilità di portare avanti la Serie D, abbiamo cercato in tutti i modi di trovare una soluzione fino all’ultimo, ma anche l’ennesima recente trattativa è svanita. Dunque, la Monte Prodeco non s’iscriverà al campionato di Serie D e Ocedorp proseguirà il proprio impegno nel valorizzare il Montebelluna a favore dei ragazzi e dei sani valori dello sport giovanile - dichiara Roberto Antonini, Direttore Generale di Ocedorp - In queste settimane abbiamo letto sui giornali di presunte cordate di “cavalieri bianchi” pronti a salvare la Serie D, ma ci dispiace confermare che in realtà non abbiamo ricevuto nessuna proposta realmente strutturata e concreta, in particolare, con nostra sorpresa, nemmeno dal montebellunese".