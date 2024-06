La fusione tra LiaPiave e Vazzola è realtà, presentato il nuovo corso

Nella bella location del ristorante "Casa Vittoria" è stata presentata ieri sera in grande stile la fusione tra il LiaPiave e il Vazzola. Il nuovo club unisce ben quattro paesi (San Polo, Ormelle, Cimadolmo e Vazzola) per un totale di oltre 19mila abitanti, avrà circa tra i 350 e i 400 tesserati e un centinaio di volontari. Saranno due le squadre Juniores iscritte, altrettanti Allievi, tre per i Giovanissimi e cinque gruppi Esordienti.



E' l'unione tra due società geograficamente vicine ma con delle storie diverse: il LiaPiave è nato una ventina di anni fa da una precedente fusione e arriva da ben 18 anni consecutivi in Eccellenza con parecchi piazzamenti d'onore e due coppe regionali (2010 e 2016), il Vazzola (Vazzolese fino al 2017), era reduce da due retrocessioni di fila dopo aver ben figurato per diverse stagioni in Promozione (miglior piazzamento il 2° nel 2018). Il nuovo logo societario, progettato da Monica Marcon dello studio grafico "Pepe Design" di Tempio e presentato ieri sera, è composto da un quadrifoglio al centro, i nomi dei paesi, due raggi solari, un fiume stilizzato e il nome LiaPiave.



A prendere per primo la parola è stato l'ex presidente del Vazzola Roberto Castagner: «Già in passato avevamo tentato la collaborazione con altre società. La nostra motivazione è principalmente socioculturale: stiamo assistendo a una crisi demografica che sta colpendo duramente tutti i settori della società. La diminuzione delle nascite è già un problema che sta creando notevoli difficoltà a tutti i livelli. Le società sportive non sono immuni a questo fenomeno: se non invertiamo questo trend il futuro sarà difficile. Come possiamo restare ancorati a un campanilismo ormai sorpassato? L'aggregazione tra società è l'unica via percorribile. Se qualcuno pensa che sia prioritario mantenere a tutti i costi una Prima Squadra si sbaglia, il mondo cambia a una grande velocità e il cambiamento porta nuove sfide. Non è un segreto che le nuove norme sportive portano grandi difficoltà e responsabilità. Al LiaPiave abbiamo trovato persone che condividono i nostri stessi obiettivi, è stata una scelta naturale e immediata: insieme possiamo creare un soggetto calcistico forte e competitivo, al passo con i tempi e in grado di dare ai giovani un futuro migliore. E' una sfida che possiamo vincere insieme».



In seconda battuta è intervenuto Silvano Ongaro, presidente del LiaPiave: «Il calcio è una scuola di vita che al giorno d'oggi è sempre più necessaria e indispensabile. Mi rivolgo a voi amministratori e sponsor perché siete fondamentali, senza il vostro aiuto questo progetto non è realizzabile, per questo era doveroso organizzare un evento del genere. Vi chiediamo che diventi anche il vostro progetto, finalizzato ai giovani in modo che possano diventare gli uomini di domani. La società tutta ha bisogno dei giovani, dobbiamo aiutarli perché fare uno sport è rimasto l'unico mezzo affinché crescano bene. Le società calcistiche sono un luogo dove possono imparare qualcosa. L'unione con il Vazzola è una pietra fondamentale per poter garantire ai ragazzi di diventare i veri uomini di domani».



Sono poi intervenuti in ordine cronologico Samuele Zago (vicesindaco di Vazzola) e i sindaci Giovanni Ministeri (Cimadolmo), Andrea Manente (Ormelle) e Nicola Fantuzzi (San Polo). Hanno preso la parola anche il presidente del CR Veneto Giuseppe Ruzza e il delegato per la provincia di Treviso Claudio Donà.



Infine la serata è stata l'occasione per presentare il nuovo allenatore della Prima Squadra Mauro Conte, fratello del ds Marco, che arriva dopo aver sfiorato l'anno scorso la vittoria del campionato con la Godigese e i quattro acquisti. Vestiranno la maglia del Liapiave il difensore centrale Andrea Zamuner (1990) dallo Spinea, il centrocampista centrale Diego Basso (2000) dalla Julia Sagittaria e gli attaccanti Alexander Alcantara (1996) dal Portomansuè e Davide Costa (2000) dalla Julia Sagittaria.



