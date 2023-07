Gabriel Leite Borges è un nuovo giocatore del Treviso

Il Treviso FBC 1993 rende noto che Gabriel Leite Borges è un nuovo giocatore biancocelete.

Il centrocampista brasiliano classe 1995 arriva a Treviso dall’Ambrosiana dopo aver vestito anche le maglie di P. Santa Maria, Luparense, Trento e Arzignano. Nato a Campo Grande, il 28enne ha militato in diverse società del suo paese natale fra cui il Palmeiras, Criciuma EC, Guarani e Mirassol-SP.

“Gabriel è un ragazzo dotato di grande tecnica e velocità, inoltre ha anche delle qualità importanti nell’ uno contro uno – sono le parole del DG Attilio Gementi – ci auguriamo che le sue qualità possano rivelarsi importanti per il nostro progetto tecnico. Crediamo in lui e gli facciamo i migliori auguri per questa stagione”

“Quando il Direttore mi ha presentato il progetto non ci ho pensato molto e ho detto di si – sono le prime parole di Gabriel Leite Borges –. Mi metterò subito a disposizione del mister e dei miei compagni e credo che sia già un grande obiettivo personale riuscire ad essere funzionale al progetto della società.”