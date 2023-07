Giangiuseppe Lucchese è il nuovo presidente del Treviso

Il Treviso FBC 1993 nel corso della conferenza stampa odierna ha annunciato che Luigi Sandri, dopo 4 anni, lascia la presidenza del Club. Il Consiglio d’Amministrazione del Consorzio Treviso Siamo Noi ha perciò nominato il nuovo board della società: Giangiuseppe Lucchese è il nuovo Presidente del Club. Enrico De Bernard, Aldo Gastaldo e Francesco Saruggeri avranno la carica di Vice-Presidente. Luigi Sandri rimarrà nel board del Treviso FBC 1993 come Consigliere.

“ I miei impegni professionali mi portano a dover rinunciare a questo compito. – ha esordito Sandri – Come promesso al sindaco Conte, sono partito dalle ceneri di quella che era la società che rappresentava la Città di Treviso. Ci siamo strutturati con un direttivo allargato, con un gruppo di volontari che garantisce la sicurezza allo stadio, una segreteria che è aperta tutto i giorni e un ufficio marketing che promuove la nostra attività. Ho comprato il vecchio marchio per riappropriarci della nostra storia, abbiamo risistemato il Tenni con un campo che sarebbe degno della Serie A. Allo stesso tempo però, abbiamo costruito il campo di San Bartolomeo che ospita tutto il nostro settore giovanile. Spero che il nuovo direttivo possa migliorare il lavoro già fatto, ringrazio tutti coloro che si sono prodigati per il miglioramento di questa società.”

“Siamo qui per presentare il nuovo Board societario – ha aggiunto il Presidente del Consorzio Treviso Siamo Noi, Marco Pinzi – Sono tutti movimenti positivi per il Calcio Treviso. Siamo partiti dalle ceneri e bisogna solo ringraziare il presidente Sandri per tutto quello che ha fatto.“ “Devo ringraziare Marco Pinzi per la fiducia riposta nella conduzione della società ed il presidente Sandri per tutto quello che ha fatto per questa società. – sono state le prime parole da Presidente di Giangiuseppe Lucchese – Il mio incarico è pro tempore soprattutto in ottica dei nostri programmi futuri, per fronteggiare diverse situazioni nel tempo.”

“Ringrazio dell’opportunità che mi è stata data – sono le prime parole di Francesco Saruggeri nuovo Vice Presidente della società- il mio ruolo è di seguire la direzione amministrativa – finanziaria del club. Ho già lavorato con il Giorgione e con il Casier Dosson, quindi le esperienze non mancano. “