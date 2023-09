Gianluca Fuxa è svincolato: il centrocampista è pronto per una nuova avventura

Gianluca Fuxa è pronto per una nuova avvventura: il centrocampista centrale, dopo aver svolto parte della preparazione precampionato con lo Spinea, è libero sul mercato in attesa di una chiamata.



Classe '94, veneziano del Lido, è cresciuto nel settore giovanile della Pro Mogliano. E' stato tra i protagonisti della doppia promozione dell'Union Pro dalla Promozione alla Serie D, diventando uno dei pilastri della formazione biancoblu. Dopo un anno alla Robeganese è tornato a Mogliano nel triennio 2017-2020. Nelle ultime stagioni ha indossato la maglia della Liventina in Eccellenza, indossando spesso la fascia da capitano.