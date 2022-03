Giorgione beffato all'ultimo

Poteva essere l'occasione per la prima fuga della stagione, complice il pareggio dell'Arcella ad Albignasego. Invece è arrivato un bruciante ko e a 8 giornate dal termine è tutto da rifare. Domenica nera quella del Giorgione che, pur opposto al coriaceo Bassano, avrebbe meritato almeno un punto dopo una ripresa giocata all'attacco per raddrizzare una partita che si era messa male. Operazione riuscita. Ma una distrazione nel finale ha vanificato tutto e il Bassano è uscito dal match clou di giornata con il bottino pieno. Pronti, via e il Giorgione cerca subito di sfruttare le ripartenze ma la difesa alta di Pontarollo riesce sempre a mettere in offside gli attaccanti di casa senza che Amatori debba sporcarsi i guanti. Il primo tiro in porta arriva solo al 10' con Vuanello che riceve, si accentra e scarica una bordata che sbatte sulla schiena di Rosina e permette alla difesa di liberare. Al 13' dubbi su un'azione del Bassano con Lukanovic che finisce a terra. Contrasto che per l'arbitro è rigolare nonostante le proteste dei bassanesi. Al 21' ancora Lukanovic ci prova su punizione ma la palla è centrale e facile preda di Costa. Il Bassano preme con più convinzione e sugli sviluppi di un corner Peotta ha il pallone giusto per battere a rete ma Costa compie il miracolo e manda in angolo. È solo la prova generale del gol che arriva al 27' con Peotta che si fa perdonare e in una mischia in area è il più lesto a metterla dentro. Il Giorgione soffre. Allo scadere Costa compie un altro miracolo volando a deviare in angolo un insidioso tiro cross.

Secondo tempo

Nella ripresa Esposito inserisce un centrocampista in più e i suoi sembrano giocare con un altro piglio. Vero che al 10' il Bassano ha l'occasione per mettere il lucchetto alla gara ma Zuin alza troppo il pallonetto. Poi però, al 24' il Giorgione sfiora il pari che arriva con Antenucci al 26', gol da dividere con Nicoletti, abile a superare l'avversario con una veronica e a servire il compagno per un agevole piatto. Quando tutto sembra portare a un equo pareggio, ecco la colossale ingenuità: Stangaciu viene atterrato in area e sul dischetto va Lukanovic che spiazza Costa e fa calare il sipario.