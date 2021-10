Giorgione espugna Borgoricco

Gara avvincente fin dalle prime battute con un Borgoricco che fin dalle prime azioni ha cercato di sorprendere l'avversario che ha molto faticato a mettere ordine alla sua solida difesa. 9' Fantinato calciava un forte diagonale con la sfera che attraversava tutta l'area colpendo il palo esterno della porta di Costa. La squadra di mister Esposito cerca di alzare il baricentro per lanciare il gioco lungo verso le fasce laterali e creare varchi a Gashi. 31' ancora Fantinato in percussione ma Costa in uscita di piede respinge in calcio d'angolo. 42' Cappella fa sentire la sua presenza con un forte tiro che lambisce il palo.

Secondo tempo

Nella ripresa le due compagini calano il ritmo con i castellani che aggrediscono il Borgoricco in chiara difficoltà. Gli estremi difensori rimangono inoperosi per diversi minuti. Al 25' improvvisamente si accende la gara. Azione veloce di tutto l'attacco ospite con pallone che termina sui piedi di Nicoletti, il centrocampista non perdona calciando alle spalle di Niero in uscita. Reazione del Borgoricco al 27' con Tessaro che con un forte fendente indirizza la palla sotto la traversa ma Conte vola per mandare la sfera sopra sul fondo. I locali ci credono ma trovano l'insuperabile Conte sulla loro strada.