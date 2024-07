Giorgione, gli ex giocatori accusano la società del mancato pagamento delle mensilità

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di alcuni ex giocatori del Giorgione nella quale arriva una dura accusa alla società rossostellata in quanto non avrebbe pagato delle mensilità a diversi tesserati (giocatori, allenatori, dirigenti, ecc.).



Naturalmente siamo pronti a offrire una replica al Giorgione.



GIORGIONE 1911, ADESSO BASTA PRESE IN GIRO E BUGIE.

Siamo a metà luglio e dei rimborsi delle mensilità di Aprile (Marzo, Aprile e Maggio per alcuni) ancora nessuna notizia. Ogni giorno attraverso i (per la maggioranza “ex”) membri della rosa della stagione 2023/24 cerchiamo di stabilire un contatto con la società (per lo più con il ds Nuccio Bresolin e il Presidente Fabio Rosin) ottenendo le solite risposte: “oggi sono fuori sede” o “in settimana sistemiamo” o “sto attendendo il pagamento di una fattura e poi facciamo tutto”.



ORA BISOGNA DIRE BASTA!!!

Come viene esposto settimanalmente attraverso i canali social e “radio mercato” la rosa per la prossima stagione è già stata allestita, senza tener conto che ci sono ancora molte cose da “sistemare” prima di pensare al prossimo campionato. Crediamo sia davvero una presa in giro presentare con questa leggerezza e spavalderia i nuovi “acquisti” quando ci sono ancora da pagare molte mensilità della stagione precedente. Crediamo sia una brutta pubblicità per il Giorgione 1911, per la città di Castelfranco Veneto e per chi dovrà indossare la maglia rosso stellata nella prossima stagione, ma questi sono i risultati di questa gestione. Non entriamo nel merito di ciò che non ci compete, non vogliamo fare i conti in tasca a nessuno, ma avendo vissuto questa situazione e condividendola con tutto l’ambiente per un anno sappiamo per certo che ci sono anche altre figure che aspettano i rimborsi (alcuni anche di parecchie mensilità). Magazzinieri, allenatori del settore giovanile, ex allenatori, membri degli staff tecnici e altri collaboratori. Sembriamo costretti a dover ELEMOSINARE CIO’ CHE DOVREBBE ESSERE GIA’ NOSTRO. Ricordiamo che siamo in possesso di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, firmato e timbrato dalla società, che verrà fatto valere nelle opportune sedi.



Una rappresentanza degli ex giocatori del GIORGIONE 1911 stagione 2023/24.