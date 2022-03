Giorgione mezzo piede sul primato finale

Che il Giorgione sappia quanto importante sia la gara si capisce già al 2' quando si rende pericoloso con un'azione cominciata da Vuanello che apre sulla destra, scambio tra Bonaldi e Antenucci e cross in mezzo ma nessuno dei compagni si fa trovare pronto grazie all'uscita di Berto. L'Arcella non ci sta a fare la parte della vittima sacrificale e 2' dopo risponde con un lancio lungo dalla difesa preda facile di Calgaro che scarica di prima da fuori area costringendo Costa al miracolo in tuffo. Su errore della difesa, su rilancio su colpo di testa di Ballarin all'indietro, Antenucci vola in rovesciata spettacolare ma il pallone dopo aver rimbalzato per terra esce a mezzo metro dal palo. Al 17' si vede l'Arcella con una discesa a tutto campo di Calgaro che costringe il Giorgione a rifugiarsi in corner. Alla mezzora il ritmo cala e il solo Calgaro resta la spina del fianco di un Giorgione che al 28' avrebbe una buona occasione sulla sinistra con Vuanello che controlla bene ma inciampa sulla palla. Al 41' con uno spunto il 10 pentastellato controlla palla, cerca l'uno due con Vuanello che gli ridà la palla, finta di Dalla Santa Casa per l'accorrente Bonaldi che non intuisce la mossa del compagno.

Secondo tempo

La ripresa inizia con il Giorgione che accelera e già al 1' si rende pericoloso con un tiro cross di Bonaldi che finisce sul fondo. 1' dopo ci prova Dalla Santa Casa dalla lunga distanza ma il pallonetto è alto. Al 3' Ancora Bonaldi servito da Dalla Santa Casa ha la palla buona per il gol ma il suo tentativo è troppo largo. Arcella tutta dietro alla linea della palla e al 5' rischia di capitolare. Angolo da destra, Nicoletti colpisce di testa ma prende il palo pieno. Il Giorgione continua il pressing, e finalmente passa. Prima una discesa di Mioni che libera al tiro di Antenucci che si divora il gol. Ma è solo il preludio. Nicoletti all'8' si fa perdonare il palo insaccando il vantaggio dopo un cross da sinistra, sponda di Bonaldi e il numero 8 si fa trovare pronto sul secondo palo appoggiando di piatto nonostante il disperato tentativo di Berto. L'Arcella ci prova al 14' con Bressan che prova a ingannare con un rasoterra da lontano Costa ma se l'idea è buona, il tiro è da dimenticare. L'Arcella cala soprattutto perché Calgaro sembra l'ombra del bel giocatore visto nel primo tempo e tutta la squadra ne risente. Al 30' rimessa laterale lunga di Calgaro, Scarpa alza di testa ma Costa toglie il pallone a Boscaro. Al 36' ci prova Tessari dalla trequarti prendendo di sorpresa Costa che si rifugia in angolo alzando sopra la traversa. È l'ultimo brivido. Adesso bisogna solo amministrare le restanti 4 gare.