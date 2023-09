Eccellenza, mister Sandri fa il punto in casa Giorgione

Maurizio Sandri, allenatore del Giorgione, ha presentato il match di domenica e ha fatto il punto sulla situazione dei rossostellati:

"La Calvi è una buona squadra, importante e ha tenuto l'intelaiatura dello scorso anno. E' stata la squadra più continua nell'ultimo campionato, sicuramente si riproporranno stare in alto. Noi andiamo là a giocarcela, senza patemi d'animo: siamo consapevoli che possiamo fare la nostra parte. Con la Godigese a parte il risultato ho visto abbastanza bene la squadra, forse a livello fisico abbiamo pagato qualcosa rispetto a loro. Ce la siamo giocata fino in fondo, loro sono una buona squadra però noi sicuramente non abbiamo demeritato. Continuiamo a lavorare a testa bassa, abbiamo fatto delle cose buone preparate in allenamento. Forse dobbiamo stare un po' più attenti dietro, i gol presi sono arrivati per demerito nostro".