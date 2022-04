Giorgione schiacciasassi

Nella gara di Noale, il Giorgione ha lasciato sfogare la Calvi nel primo tempo nel quale per 40 minuti la formazione di casa ha giostrato bene ma non ha saputo concretizzare e rendersi pericolosa nonostante l'enorme sforzo compiuto. Nella ripresa col calo fisico della Calvi è uscita la formazione ospite che con cinismo ha capitalizzato le occasioni avute. Al 9' cross di Bagarotto per la testa di De Vido che manda alto. Al 12' Vranovci liberatosi al limite calcia sul fondo. Al 35' gran tiro di Coin dal limite e Antonello respinge a pugni chiusi. Al 42' cross di Mion e Antenucci da due passi spedisce di testa sul fondo. Al 47' punizione di Antenucci che Carraro devia in volo.

Il secondo tempo

Nella ripresa al 1' Stalla pesca in area Peron che calcia malissimo. Al 16' Peron si divora il vantaggio per la Calvi. Riceve una precisa imbeccata di Zane ma calcia addosso ad Antonello. Due minuti dopo vantaggio ospite. Lungo rilancio per Antenucci che brucia in velocità i difensori di casa e con un pallonetto batte Carraro in uscita. Al 22' ci prova Peron ma Antonello para. E al 24' angolo di Della Santa Casa ed Antonello di testa raddoppia. Al 33' punizione di Zane, testa di Leonarduzzi, para in due tempi Antonello. Al 39' azione in fotocopia del secondo gol. Angolo di Della Santa Casa e Antonello di testa schiaccia in rete. Al 48' Coin si libera in area e tira ma Antonello para. Finisce con i trevigiani che festeggiano e domenica prossima con lo Scadovari vi sarà la passerella.