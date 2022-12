Eccellenza, il Giorgione viene travolto 4-0 dallo United Borgoricco Campetra

Squadra in casa

UNITED BORGORICCO CAMPETRA-GIORGIONE 4-0



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Girardi, Galliot, Fighera (8’ s.t. Marangoni), Scappin (22’ s.t. Sessi), G. Antonello, Sartori (33’ s.t. Cren), Volpato, Cappella (39’ s.t. Dussin), Barichello, Tescaro (8’ s.t. Vasic). A disp. Niero, Nonnato, Torregrossa, Chinellato. All. Bertan.

GIORGIONE: Bonato, Baggio (1’ s.t. Franco), C. Rosin (27’ s.t. Marazzato), Anile, Salomone, Boscolo Bisto, Bevilacqua, Minato (38’ s.t. Curumi), Pluchino, G. Rosin (1’ s.t. Stefani), Basso (22’ s.t. Musaraj). A disp. M. Antonello, Manteanu, Dervishi, Giardina Papa. All. Petruzzi.

ARBITRO: Pieretti di Legnago.

RETI: pt 8’, 35’ (r) e 36’ Cappella; st 47’ Dussin.

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Gianmarco Antonello, Girardi, Basso e Stefani. Recuperi: 2’ e 3’.

Reduce da una settimana a dir poco travagliata il Giorgione prende quattro schiaffi dallo United Borgoricco Campetra. Dopo l'addio di mister Vanni Moscon e del suo staff a causa del caos imperante in società, i rossostellati vengono battuti 4-0 a Camposampiero dalla squadra rosso-blu-bianco. Esordio amaro per l'allenatore a interim Diego Petruzzi e i suoi ragazzi. Vedremo ora quali saranno gli sviluppi futuri della vicenda: nel frattempo hanno salutato il gruppo i centrocampisti Andrea Carniato ed Enrico Trento, passati rispettivamente a Opitergina e Cartigliano.