Giorgione vola

Al fischio d'inizio il Giorgione parte con la grancassa con due botti di Mioni da fuori area. Ma la Godigese punta all'acuto e per questo ci pensa Antonello che al 13' sguscia via in tunnel mette dentro un pallone velenoso rasoterra e Cendron puntuale con il suo piatto mette dentro. Ma l'arbitro, non ci sta e ravvisa un fuorigioco su segnalazione del guardialinee che lascia tutti perplessi: roba da moviola. La Godigese tenta con i lanci lunghi che i difensori ospiti intercettano e ribattono per contropiedi tanto pericolosi quanto pungenti. Al 40' infatti, punizione per il Giorgione che la difesa di casa ribatte ma il ragazzino, non ancora tenore, Dalla Santa Casa indovina l'acuto e mette in gol.

La ripresa

La Godigese tenta l'aggancio suonando la carica ma la musica è stonata. Lo fa però con impegno e carattere, tanto da togliere il fiato al Giorgione che termina in affanno. Negli ultimi minuti Costa, il portiere ospite, e Antenucci, si guadagnano l'espulsione. Ma il Giorgione ha imparato anche a stringere i denti. Basta e avanza per portare a casa tre punti importantissimi. I festeggiamenti alla fine sono da vittoria in Coppa Campioni e questo la dice lunga sulle sofferenze contro un avversario indomito. Con lo zuccherino del ko dell'Arcella a Plateola, che lancia i rossostellati in vetta alla classifica.