Gironi di campionato, arrivano le ufficialità sulle partecipanti

Il Comitato Regionale Veneto, con il comunicato odierno, ha finalmente annunciato le squadre partecipanti ai gironi dall'Eccellenza alla Seconda Categoria, ufficializzando anche i primi ripescaggi.



Eccellenza

Composizione n. 2 gironi da 16 squadre - Organico n. 32

Allo stato attuale, nessun ripescaggio è stato operato. Si rimane in attesa di eventuale ripescaggio della società Portogruaro alla Serie D.



Promozione

Composizione sarà comunicata a breve - Organico n. 65

Allo stato attuale, nessun ripescaggio è stato operato. Si rimane in attesa di eventuale ripescaggio della società Portogruaro alla Serie D. In questo caso la società vincente il Trofeo Regione Veneto di Promozione, Favaro 1948, sarà ripescata nella categoria Eccellenza; in questa eventualità l’organico di promozione rimarrebbe a 64 unità e verrebbero creati n. 4 gironi da 16 unità.



1^ Categoria

Composizione n. 8 gironi da 16 squadre - Organico n. 128

Allo stato attuale, nessun ripescaggio è stato operato



2^ Categoria



Composizione n. 16 gironi da 16 squadre - Organico n. 256 societàPer il completamento degli organici vengono ripescate le seguenti società: 1. Nova Gens 2. Plavis 3. Redentore 4. Marina di Caorle 5. Vestenanova 6. San Zeno Vr 1919 7. Muranese 1929 8. Valzoldana 9. Silea Impresa Calcio.