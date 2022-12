Promozione, il giudice sportivo assegna la vittoria a tavolino al Villorba

Tre punti a tavolino per il Villorba: l'1-1 maturato sul campo a Mas di Sedico domenica 11 si è trasformato in uno 0-3 a favore dei gialloblu. A ribaltare il risultato ci ha pensato il giudice sportivo a causa del mancato tesseramento nella formazione bellunese di Federico De Min, giocatore espulso durante la partita.

"Facendo seguito alla riserva di cui al C.U. n. 59 del 14.12.2022, la società VILLORBA CALCIO ha preannunciato oltre i termini di cui all'art. 67 CGS il ricorso, senza nulla precisare in merito ai motivi di reclamo, pertanto il ricorso non è ammissibile e si incamera la tassa. Dalla verifica del referto arbitrale, nel comminare la ammonizione inflitta sul campo al giocatore DE MIN FEDERICO (soc. Fiori Barp Mas) è emersa la sua posizione irregolare di tesseramento. La società Fiori Barp Mas ha chiesto il tesseramento in data 08.12.2022, rigettato in quanto il giocatore svincolato in data 02.12.2022 da altra società non poteva chiedere un nuovo tesseramento prima del 16.12.2022 come previsto dall'art. 107 NOIF e chiarito in comunicato n. 275/A del 27.05.2022 FIGC, anche pubblicato nel portale del Comitato Regionale Veneto e reso note alle società. Pag. 1388 del Comunicato n. 61 PQM il G.S. non omologa il risultato come ottenuto sul campo, e sanziona la società FIOR BARP MAS con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato FIORI BARP MAS - VILLORBA CALCIO 0 - 3, nonchè l'ammenda di euro 60,00. - Infligge al Giocatore DE MIN FEDERICO una giornata di squalifica; - inibisce il dir. Acc. Signor MASTRO EMANUELE (soc. Fiori Barp Mas) fino al 09.01.2023".