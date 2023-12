Giudice sportivo, le decisioni in Eccellenza e Promozione

Il Giudice Sportivo Silvia Ruffato nella riunione del 12 Dicembre 2023, ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari per le squadre trevigiane di Eccellenza e Promozione:

AMMENDA

90 euro alla Liventina Opitergina per insulti all'arbitro e o alla terna a fine gara.

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per una gara: Scattolin Alessio (Istrana), Prosdocimi Alessandro (Caerano)

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara per recidività in ammonizione: Benedetti Alessio (Liventina Opitergina), Gallina Luca (Caerano), Dal Maso Saverio (Montello)

Ammonizione con diffida: Serafin Giacomo (Liventina Opitergina), Shala Bleon (Montello), Chiesurin Filippo (Union QdP), Scomparin Riccardo (Villorba), Bottacin Matteo (Città di Paese), Marcato Pierluigi (Union Pro).