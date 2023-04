Giudice sportivo, i provvedimenti per il campionato di Promozione

Il Giudice Sportivo Giovanni Molin, nella riunione del 18 Aprile 2023 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari:

DIRIGENTII

Inibizione fino al 15 maggio per Pol Dario (Città di Paese), fino al 1° maggio per Beghin Filippo (Vedelago), fino al 24 aprile per Szumski Francesco.

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per tre giornate: Vettore Luca (Union Pro).

Squalifca per una giornata: Mariuz Luca (Vedelago)

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per recidività in ammonizione per Kurjakovic Damjan (Ponzano), Martina Giovanni (Union QdP), Bozzon Matteo (Conegliano), Arpaia Nicola (Città di Paese) e Guidolin Nicolò (Villorba).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

Faccinetto Nicolò (Caerano), Selmani Artin (Union QdP), Guizzo Tommaso (Montello), De Pieri Mattia (Union Pro).