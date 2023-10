Giudice sportivo, le squalifiche dall'Eccellenza alla Prima Categoria

Il Giudice Sportivo Giovanni Molin, nella riunione del 4 Ottobre 22023, ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari:

ECCELLENZA

Calciatori espulsi: squalifica per un turno a D'Arrigo Gianluca (Eclisse Carenipievigina).

PROMOZIONE

Calciatori espulsi: squalifica per un turno a Severin Alessandro (Città di Paese), Boldrin Matteo (Istrana).

PRIMA CATEGORIA

Allenatori: squalifica fino al 30 ottobre per Pradel Valerio (Cisonese)

Calciatori espulsi: squalifica per tre turni per Artieri Alex (Vittsangiacomo) per "aver affrontato minacciosamente un avversario prendendolo per il collo arrecandogli dolore, inoltre si rivolgeva al direttore di gara con atteggiamento di protesta", squalifica per due turni a Pasin Roberto (Cisonese) e Toniolo Diego (Union Riese), squalifica per un turno a Cadamuro Matteo (San Vendemiano).