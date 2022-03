Godigese beffata dal Borgoricco

Al 5' i padovani si fanno vedere con Scappin che di testa da due passi indirizza la palla in porta ma Pellanda ben appostato para. Il Borgoricco pressa la Godigese nella sua area e al 13' sugli sviluppi di un angolo Tescaro presenta il suo biglietto da visita con una deviazione millimetrica. Insistono gli ospiti e al 34' è Cappella che si mette in proprio e dalla fascia lascia partire un fendente che sibila davanti a Pellanda. La Godigese contrattacca alla mezz'ora e il suo possesso palla frutta al 35' un buon tiro di De Stefani che però esce di poco.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un insidioso rasoterra di Tescaro che si ripropone al 9' con una serpentina e un gran tiro da dentro l'area parato ancora da Pellanda. La Godigese si innervosisce e davanti non combina granchè. Naturalmente ne approfitta il Borgoricco: scorre il 39' e Simonetto cincischia a metà campo con Cappella che gli soffia la palla, s'invola in area, scodella un velenoso pallone al centro dove trova puntuale Tescaro che di piatto insacca. Reagisce la Godigese con Rizzi che di testa pareggia ma in fuorigioco. E la partita di chiude qui.