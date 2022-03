Godigese non va oltre il pari

L'Abano inizia alla grande con Toffoli e Thiam protagonisti di due tiracci nei primi minuti. All'8' addirittura ospiti in vantaggio con Piva cross per Thiam che di piatto mette dentro; L'arbitro però annulla per fuorigioco. Pericolo scampato per la Godigese che si desta e al 25' prima Cendron si fa vedere di testa e poi Franchetti tira ma il portiere para. La partita si sblocca su ingenuità di Simonetto che si fa soffiare il pallone a centrocampo da Piva che entra in area: a Pellanda non rimane che metterlo giù; rigore. Tira Volpe, Pellanda intercetta ma lo stesso Volpe s'avventa sulla palla e mette in rete. La Godigese reagisce con Oudahab che al 47' mette al centro un pallone rasoterra per Franchetti che tira in una selva di gambe, indovinando un pertugio vicino all'angolo: Pirana non vede ed è il pari.

La ripresa

La ripresa con diversi cambi fra i quali Montagner per Oudahab in ombra. Il giovane si fa vedere con tre conclusioni, purtroppo per lui a vuoto. La Godigese insiste anche con Riccardo Baggio, salito in avanscoperta, riceve un bel pallone da Antonello in area ma la conclusione è da brividi. Tenta una reazione l'Abano prima del rush finale; Thiam si mette in proprio e scaglia un bel tiro dal limite ma centralissimo. Infine Leonardis tenta il tiro della domenica, ma lascia sul campo i cocci. Si chiude in parità.