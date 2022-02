Godigese occasione buttata

La Godigese, dall'alto della sua graduatoria, comincia meglio l'incontro, al 6' c'è la prima occasione per l'undici di Molinari: il colpo di testa di Rizzi è bloccato dal portiere, la risposta del San Giorgio in Bosco non si fa attendere ed è affidata a Bizzotto che controlla il pallone ma non inquadra la porta. Stessa sorte del colpo di testa di Simoni, al 22' da calcio d'angolo. Lo stesso giocatore al 27' ci prova ancora una volta, la conclusione sfiora il palo. In pieno recupero la Godigese sfiora il vantaggio con il colpo di testa di Pilotto: l'impatto è perfetto ma il pallone è parato dal portiere.

Secondo tempo

In avvio di ripresa i padroni di casa sbloccano il risultato con Pasinato, che è il primo ad arrivare sul pallone respinto da Daffrè. La partita si incattivisce, Vigo rifila un colpo proibito a un avversario beccandosi il rosso diretto, la Godigese aumenta la pressione e l'iniziativa passa nelle sue mani. Dopo un paio di occasioni senza fortuna alla mezz'ora gli sforzi sono premiati: sulla respinta di Gallo arriva Montagner che sigla il definitivo 1-1. Nel concitato finale di partita l'arbitro ha il suo bel daffare nel tenere a freno i nervi della panchina della Godigese, che in più di una circostanza alza la voce. Ne hanno così fatto le spese prima l'allenatore Federico Molinari e quindi il suo vice, Francesco Romeo, entrambi allontanati dal rettangolo di gioco.