Godigese pari che non fa male

Pronti, via: già all'8' azione magistrale e da scuola calcio per la Godigese con Cendron che dal fondo mette in mezzo un rasoterra che il Cigno Munarini di piatto insacca da due passi. La squadra di Molinari (riconfermato anche per la prossima stagione) insiste con Bostik Oudahab che pennella un cross per Cendron che di testa manda di poco fuori. La Godigese macina gioco arrivando al tiro anche con Antonello prima della reazione ospite. Al 31' infatti lancio lunghissimo a tagliare il campo per Giarretta che solo davanti a Fior lo supera con un rasoterra che però esce di pochissimo.

La ripresa

La Godigese sfiora ancora la rete con Cendron e Munarini ma al ritorno in campo deve fare i conti con l'estro di Baccarin che al 19' direttamente da calcio d'angolo si inventa una parabola che si deposita nell'angolino sotto il secondo palo. Un pareggio comunque meritato anche alla luce della bella prestazione degli ospiti nella ripresa. La gara termina in parità e va bene così anche se la Godigese ha fatto 9 tiri dei quali 3 sullo specchio della porta mentre gli ospiti ne hanno fatti 4. Ma un vecchio adagio calcistico recita: Il campo è più onesto dei numeri. E il pareggio non stona affatto.