Il campionato del Treviso parte con una sconfitta: biancocelesti battuti 2 a 1 a Chioggia

UNION CLODIENSE - TREVISO 2-1

MARCATORI: F. Serena 6′, Aliu 20′, Gnago 59′.

UNION CLODIENSE: Franzini, Cucciniello, Sinn (Pozzi 83′), Buratto, Munaretto, Bonetto, Burraci, F. Serena, Aliu, Beltrame (R. Serena 70′), Mauri (Sinani 69′). All. Andreucci.

TREVISO: Sperandio, Borsato, Perticone, Raggio, Mariutto, Meola (Arcopinto 59′), De Poli, Beccaro (Leite 76′), Gnago, Sottovia (De Respinis 59′), Posocco (Simonetta 71′). All. Florindo.

AMMONITI: Aliu, Beltrame, Beccaro, Raggio.

Uno sfortunato Treviso ritorna a casa da Chioggia con zero punti: nella prima di campionato i biancocelesti vengono sconfitti 2-1 dall'Union Clodiense, ben figurando al cospetto di una delle big del girone: decisiva la partenza ad handicap. Al 6' infatti i padroni di casa sono avanti con Serena che infila Sperandio con una conclusione di esterno. Al 20' raddoppia Aliu che, servito da Mauri, aggancia in area e scarica in rete da bomber navigato quale è. Il Treviso non è al tappeto e reagisce subito, colpendo una traversa con Sottovia. Dopo due occasioni con Gnago e Posocco, il primo viene bloccato dal portiere mentre il secondo manda a lato di testa, il difensorelocale Sinn sfiora l'autogol ma viene salvato dal legno. La partenza del secondo tempo vede i biancocelesti arrembanti: Beltrame tira, parte bassa della traversa e riga piena. Gnago riesce finalmente al 59' ad accociare il risultato, insaccando su servizio di Meola. L'Union spreca in contropiede il tris con Aliu e Serena e il Treviso a 5' dalla fine potrebbe pareggiare: Borsato fallisce il gol, graziando Franzini.