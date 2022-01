Il Covid colpisce anche la finale di Coppa Italia Dilettanti

A seguito di problematiche afferenti al Covid-19, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto ha deliberato di rinviare la gara in programma giovedì 6 gennaio 2022 riprogrammandola così come segue:

U.C. Montecchio Maggiore Srl (VI) vs ACD Portomansuè (TV). Domenica 23 Gennaio 2022, con inizio alle ore 14.30 allo Stadio Comunale “W. Martire” – Dolo (VE)

In caso di pareggio

In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari da 15’ ciascuno e, nel caso di ulteriore parità, verranno battuti i calci di rigore come previsto dal vigente regolamento

I recuperi e la coppa

La partita era prevista per il 6 gennaio. Ma, appunto a causa del covid è stata rinviata. Per quanto concerne gli altri recuperi ecco cosa è stato deciso:

6 gennaio 2022

Campionato di Eccellenza

Girone C – 11° di Andata- Recupero

Calcio Istrana – Montello: Inizio ore 14.30 con inversione di Campo a Volpago del Montello (Tv) in via Comunale Via Sansovino

Campionato di Prima Categoria

Girone F – 13° di Andata – Recupero

Calcio Lido Di Venezia – Fossò: rinviata a data da destinarsi