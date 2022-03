Il Giorgione continua la sua corsa

Al 12' apre le marcature Nicoletti che ribatte in rete una respinta di Vanzato. Azione condotta da Antenucci sulla zona destra dell'area di rigore, calcia in diagonale con Vanzato che risponde alla grande respingendo un tiro non facile, sulla sfera si avventa Nicoletti che ribadisce in rete dalla zona del dischetto del rigore. Come detto la sfida è molto equilibrata, paradossalmente il Pozzonovo si fa preferire in fase di manovra e di giro palla. Tante le occasioni create dai locali, che però risultano solo potenzialmente pericolose e nulla più. Il secondo tempo è più ricco di emozioni. Al 10' l'episodio controverso. Punizione battuta dalla destra da Boscain, palla dentro l'area che nessuno tocca, Costa smanaccia ma non riesce a impedire la rete, l'arbitro annulla per fuorigioco. Non di facile comprensione l'operato del direttore di gara: la palla non la tocca nessuno e anche la posizione di partenza non pare irregolare. Il Giorgione non si scompone e la concentrazione non viene scalfita dall'episodio dubbio. Al 22' ancora Pozzonovo in zona offensiva. Ci prova Boscain direttamente da calcio d'angolo, palla che viene respinta sulla linea di porta da Dall'Agnol salvando i suoi. I padovani spingono e mettono pressione sulla difesa rossostellata che però non mostra crepe. Al 25' il Giorgione sfiora il raddoppio: azione rapida e precisa degli ospiti che evitano il fuorigioco sul settore di sinistra, palla per Bonaldi che conclude in diagonale, ottimo ancora Vanzato nella respinta di piede.

La ripresa

La capolista non è certo lì in vetta per caso e lo fa vedere in campo. Al 38' arriva il raddoppio, rete che mette la parola fine, almeno virtuale, alla contesa. Ci pensa Salomone che calcia, appostato sul secondo palo, raccogliendo una palla sporca frutto di un doppio rimpallo in area. Azione nata ancora una volta da una giocata di Bonaldi sulla sinistra. Il raddoppio spegne definitivamente la contesa, un buon Pozzonovo può solo assistere alla vittoria della capolista che consolida il primato. Il prossimo turno vedrà forse la resa dei conti, all'Ostani andrà in scena la sfida tra Giorgione e Arcella, un appuntamento imperdibile.