Il Giorgione fa fuori il Pozzonovo

La partita inizia subito bene per il Giorgione: al 7', su azione da calcio d'angolo, Dalla Santa Casa svetta in area e insacca di testa. Al 15' sono di nuovo i rossostellati ad affacciarsi in attacco. Il Pozzonovo, dopo la doppia sbandata, inizia a giocare mantenendo il possesso palla, ma senza creare grossi problemi. Il Pozzonovo si rende poi insidioso al 32' con Gallo che, pur non trovando l'assetto per indirizzare con precisione a rete, si propone con un'azione personale di fronte all'estremo difensore rossostellato. Il Giorgione cerca allora la sicurezza, trovandola al 33' grazie alla rete da manuale di Perosin che, dalla distanza, centra l'incrocio dei pali.

La ripresa

Il 2-0 chiude il primo parziale di gara e obbliga il Pozzonovo a ritrovare animo per affrontare con più incisività la ripresa. E di fatto è ciò che accade negli ultimi quarantacinque minuti. Complice un Giorgione un po' più spento in alcuni tratti di gara, la formazione padovana aumenta l'intensità delle proprie manovre offensive. Il forcing degli ospiti viene ripagato al 35' quando Degan brucia Antonello con un tiro da dentro l'area. Gara riaperta, ma la rete del Pozzonovo non porta a nuovi attacchi. Il Giorgione controlla nella parte finale di gara portando a casa una vittoria che vale il passaggio alle semifinali della Coppa Italia d'Eccellenza.