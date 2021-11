Il Giorgione ne fa 4 e mette la freccia

Dopo un quarto d'ora di studio, la prima squadra a rendersi pericolosa è il Giorgione, ed è in occasione del gol del vantaggio: cross dalla sinistra di Mioni, svetta Nicoletti in mezzo a un grappolo di uomoni, mezza papera di Berto che non riesce a trattenere il tiro, e palla che finisce in rete. Pochi minuti dopo Nicoletti serve con un bel filtrante a Mangieri in area di rigore, cross basso perfetto per Salomone, che insacca da due passi, 0 a 2 e notte fonda per l'Arcella. Al 26' gran lancio in campo aperto di Bruno Julian per Bonaldi, il numero undici punta Toso, lo supera di slancio in dribling, e poi segna il terzo gol con un gran destro a giro sul secondo palo. Alla mezz'ora prima conclusione a rete dei padroni di casa, voleè di Tessari dal limite dell'area di rigore, con la sfera che esce di poco a fondo campo. Il primo tempo termina così 0 a 3, disappunto fra i locali.

La ripresa

Appena rientrato in campo dopo l'intervallo, il Giorgione ci prova con Dalla Santa Casa bel tiro dal limite dell'area, palla a lato di poco. Al 6' l'Arcella è anche sfortunata, Cherif, entrato durante la pausa al posto di Cvetkovic, subice un infortunio muscolare, e viene a sua volta sostituito da Bressan. Questi, appena entrato in campo, si procura un calcio di rigore, steso in area da Antonello: batte il penalty Turea, spiazzando l'etremo difensore Costa e riaprendo i giochi. Al 23' contropiede dei padroni di casa, cross lungo di Bressan, sul secondo palo arriva per il colpo di testa Vecchiato, anch'esso entrato nella ripresa al posto di Rampazzo, ma il tiro è centrale. Al 27' splendido filtrante di Bonaldi per Gashi, che arriva solo davanti al portiere Berto, ma calcia la palla incredibilmente sopra la traversa. Al 41' però il centravanti si riscatta: contropiede fulminante del Giorgione, grande azione di Bonaldi a sinstra e palla dentro l'area per Gashi, che segna il gol del definitivo 1 a 4.