Il Giorgione non ha pietà

La partita infatti è subito gradevolissima, ci sono repentini cambi di fronte e ritmi elevati. È più determinato il Plateola in avvio di incontro e conquista tre angoli consecutivi che sono però infruttuosi. C'è anche il destro di Sottovia, alto sulla traversa, a certificare l'approccio iniziale dei padroni di casa. Il Giorgione spinge soprattutto sulla corsia di destra e al 13' il cross di Vuanello è raccolto sul secondo palo da Bonaldi che insacca al volo, ma l'arbitro annulla per la precedente carica al portiere. Con il passare dei minuti il Giorgione conquista metri di campo, però è il Plateola a sfiorare il vantaggio al 17' con la penetrazione di Lelj che sull'uscita del portiere non inquadra lo specchio della porta. Da una parte all'altra: alla mezz'ora l'occasione d'oro capita al Giorgione, quando dall'angolo di Antenucci indirizzato sul secondo palo irrompe di testa Dall'Agnol che indirizza oltre la traversa. L'ultimo sussulto del primo tempo lo regala una bella combinazione Petrilli-Sottovia, il destro di quest'ultimo finisce altissimo.

Secondo tempo

Al rientro in campo dopo l'intervallo si fa più insistente la pressione del Giorgione, che costringe l'undici padovano tutto nella propria metà campo. È però una superiorità soltanto territoriale, perché di veri e propri pericoli per la porta difesa da Costa non ce ne sono. La prima vera conclusione della ripresa degna di questo nome è di Petrilli al 18', che sorvola la traversa. Il tempo scorre con il Giorgione che cerca di mantenere l'iniziativa, il Plateola invece non riesce a innescare i propri attaccanti che restano spesso isolati dal vivo del gioco. Quasi improvviso arriva il vantaggio della squadra trevigiana, alla mezz'ora: angolo di Dalla Santa Casa e parabola insidiosa respinta dal portiere. Il pallone arriva dalle parti di Dall'Agnol che indirizza il destro sotto l'incrocio dei pali. Due ventenni decidono la partita, un altro motivo di vanto per il Giorgione. L'espulsione di Petrilli -manata a Dall'Agnol- complica il prosieguo della gara del Plateola che riesce a costruire soltanto la bella conclusione dal limite di Gusella, respinta in tuffo da Costa, troppo poco per sperare nella rimonta.