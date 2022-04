Il Giorgione vince anche con gli juniores

Partita quasi da preparazione estiva con il Giorgione che schiera quasi tutti i fuori quota per risparmiare i titolari in vista del triangolare per la promozione in Serie D. Dall'altra parte lo Scardovari, ultimo in classifica, deve per forza vincere con un orecchio ai risultati delle dirette concorrenti per avere qualche speranza. Il primo tiro arriva comunque dai padroni di casa al 10' con Minato che impegna a terra Zennaro. Gli ospiti si fanno coraggio e si fanno vedere 3' dopo guadagnando solo falli laterali. Il vero pericolo per Antonello arriva al 17' con Boscolo che da due passi manda a lato. Al 20' il Giorgione mette in mostra il suo tasso tecnico: splendido scambio tra Perosin e Dervishi di tacco che mette il capitano davanti al portiere, all'altezza del dischetto del rigore, ma Zennaro con il piede riesce a mandate in angolo. È solo il preludio al gol. Al 30' con una splendida azione il più giovane della truppa di Esposito si trova un pallone d'oro tra i piedi, si accentra e sull'uscita di Zennaro lo batte con un preciso rasoterra. Doccia fredda per i polesani che però sentono arrivare la notizia della sconfitta del San Giorgio e dunque provano a giocarsela. Fino alla fine del primo tempo gli ospiti non riescono a impensierire Antonello.

La ripresa

Nell'intervallo premiato dai tifosi il capitano biancostellato Perosin per l'attaccamento alla maglia e le tante battaglie con il Giorgione. La ripresa inizia con il botto. Forse caricati nello spogliatoio i ragazzi di Zuccarin arrivano al pari all'11' con uno splendido pallonetto da dentro l'area di Corradin che scavalca Antonello. La partita cambia ritmo e lo Scardovari inizia a premere il Giorgione nella sua metà campo per provare il sorpasso che potrebbe salvare la stagione. Così facendo però si scopre e al 21' con un veloce contropiede Vranovci serve sul secondo palo il neo entrato Musaraj che in scivolata raddoppia per i suoi. Al 29' Franco mette il sigillo alla partita e condanna lo Scardovari. Bel servizio di Piazza, Franco controlla e salta Zennaro per il 3-1. E ora sotto con il triangolare.