Il Mogliano aspetta la Lazio

Mogliano dovrà essere brava a controllare la pressione e mantenere alta la concentrazione per tutti gli ottanta minuti. Anche in questa occasione l'accesso allo Stadio sarà gratuito con le limitazioni previste dalla vigente regolamentazione.

L'head coach

Queste le parole del capo allenatore Salvatore Costanzo: ?Ci aspetta un incontro molto importante e molto duro, contro una squadra che si è meritata rispetto, perchè lavora bene in attacco, ha sempre segnato molto e messo in difficoltà tutti. La Lazio arriva in casa nostra e cercheranno di vincere la partita per ridurre il distacco di otto punti che hanno attualmente, per loro è una sfida fondamentale. Noi, dopo la vittoria contro il Valorugby, abbiamo lavorato bene durante la settimana. Se sabato scorso c'è stata una buona prova di carattere, domenica non basterà, ne servirà una ancora migliore a livello mentale. Spero di poter vedere una bella partita.?

La formazione

Questa la probabile formazione che domani, alle ore 13:50, scenderà in campo presso lo Stadio "Maurizio Quaggia" di Mogliano Veneto (è prevista la diretta dell'incontro su Rai Sport, sui canali social della Federazione Italiana Rugby e sulla pagina Facebook del Mogliano Rugby 1969):

Fadalti; Pavan, Abanga, Dal Zilio (Cap.), Guarducci; Ormson, Fabi; Finotto, Lamanna, Carraro; Baldino, Bocchi; Ceccato N., Ferraro, Ceccato A.

a disp: Bonanni, Ros, Spironello, Zuliani, Franchin, Marini, Semenzato, Falsaperla

L'incontro sarà diretto dal Sig. Andrea Piardi (Brescia), assistito dal Sig. Federico Boraso (Rovigo) e dal Sig. Matteo Locatelli (Bergamo). Quarto uomo il Sig. Stefano Roscini (Milano). TMO il Sig. Stefano Roscini (Milano)