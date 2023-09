Il nuovo pallone della Serie D è targato Macron

Al fischio d’inizio del campionato di Serie D 2023-2024 ci sarà un nuovo protagonista in campo: il nuovo pallone ufficiale della Serie D targato Macron. Un pallone personalizzato con una grafica moderna, impattante, composta da flussi che lo avvolgono interamente con il blu e l’arancione della LND. Un look dinamico e tecnico, che ne massimizza la visibilità e che sottolinea l’importanza di questa partnership.

Il pallone ufficiale della Serie D ha la certificazione di qualità FIFA, una circonferenza tra i 68-70 cm e un peso compreso tra i 410-450 gr. Il design da 32 pannelli assicura il massimo delle prestazioni, dando consistenza a ogni rimbalzo, tocco e tiro per un controllo ottimale. La superficie esterna è in PU in rilievo 3D, caratteristica che conferisce aerodinamicità e che permette al pallone di viaggiare nell’aria con grande precisione. La costruzione Hybrid senza cuciture esterne migliora la ritenzione della forma, riducendo l’assorbimento d’acqua e garantendo le massime prestazioni anche in caso di pioggia e neve. Un accessorio che, oltre alla grafica interamente personalizzata, garantisce quindi ottime performance e che metterà i tantissimi atleti che prenderanno parte alla prossima stagione di Serie D nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio talento.

Il rapporto tra LND e Macron si è consolidato e rinforzato nella primavera di quest’anno e conferma una partnership che va oltre l’aspetto tecnico. La fornitura di palloni per i campionati nazionali e regionali, maschili e femminili, si inserisce nell’accordo che prevede la fornitura di tutto l'abbigliamento tecnico, accessori, divise da gara e materiale staff alle Rappresentative Nazionali e Regionali LND maschili e femminili, ai team che partecipano alla Juniores Cup Serie D, oltre al pallone ufficiale e all’abbigliamento staff del Beach Soccer targato LND.

“Il palcoscenico della Serie D rappresenta la base di un movimento calcistico fondamentale per il pianeta calcio nel nostro Paese. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Essere partner della Lega Nazionale Dilettanti è per noi un grande stimolo per mettere a disposizione di atleti e staff i migliori strumenti tecnici. Il pallone è uno degli ‘attori’ principali, senza il quale il grande spettacolo del calcio non può andare in scena e siamo felici che i nostri palloni diventino protagonisti su tutti i campi della Serie D”.

“Come il nostro campionato, Macron sostiene gli stessi valori di qualità e sostenibilità, oltre a condividerne l’impegno per la valorizzazione del talento – ha sottolineato il Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero – Ringrazio i vertici dell’azienda per aver creduto i noi e la LND per aver messo a disposizione dei propri club un pallone che giocatori e staff tecnici hanno già dimostrato di apprezzare particolarmente. E’ un ulteriore segno di attenzione nei confronti delle società da parte del Dipartimento. Con questo accordo continuiamo a celebrare la passione e la crescita della Serie D, ormai sempre più punto di riferimento nel panorama calcistico italiano”.