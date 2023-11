Il Portomansuè vince in trasferta a San Donà

SANDONA’ – PORTOMANSUE’ 0-1

RETE: pt 11’ Barra.

SANDONA’: Babbo, Donadello (st 20’ Soncin), Santarcieri, Granzotto, Fortunato, Crescente (st 41’ Di Sopra), De Stefani, Martini (st 29’ Corò), Mazzon, Scroccaro, Semenzato (st 10’ Angi). All. Alessandro Bisiol.

PORTOMANSUE’: Manente, Fin (st 27’ Pavarini), Pramparo, Nicoletti, Colombera (st 32’ Pessot), Kostadinovic, Agostini (st 16’ Dalla Vedova), Barra, Alcantara, Bonaldi (st 24’ Gurgu), Granati (st 41’ Grandin). All. Marco Marchetti.

ARBITRO: Carraro di Padova (Lorenzon e Yu di Treviso)

NOTE – Ammoniti: Angi, Corò, Mazzon, Crescente, Alcantara, Manente, Kostadinovic.

Il Portomansuè sbanca 1-0 lo Zanutto di San Donà e risale la classifica: sesto risultato utile di fila per la squadra di Marchetti a cui basta la rete di Barra per imporre lo stop alla capolista del girone.

Parte forte il Portomansuè: al 10’ Granati si libera bene al limite dell’area facendo partire un rasoterra che Babbo è bravo a deviare in corner. Sul tiro dalla bandierina svetta sul secondo palo Barra, il suo tocco colpisce il palo, lo stesso Barra è il più lesto di tutti a ribadire in rete da posizione ravvicinata. Il Sandonà prova a reagire: al 16’ palla in profondità per Mazzon, il suo tiro è deviato in angolo da un difensore. Poco dopo è lo stesso Mazzon a liberarsi in area, il tiro è fuori misura. Ospiti che cercano di controllare la reazione sandonatese. Alla mezzora Fortunato cerca la conclusione dal limite costringendo Manente alla parata a terra. Al 35’ pericolo per la porta sandonatese, il lungo traversone di Pramaparo trova Agostini largo sul secondo palo, contrastato da Crescente non gli riesce il tiro al volo. Al 40’ ennesimo piazzato che crea apprensione in area biancoceleste, sul traversone deviazione di testa di Alcantara, pallone a lato.

Nella ripresa fatica il Sandonà a creare veri pericoli per la porta di Manente, biancocelesti troppo leggeri in attacco e con una difesa ospite che fa buona guardia. Non è un caso che il Sandonà cerchi con Martini delle conclusioni dalla distanza per creare i presupposti del pareggio, con scarsi risultati. Al 33’ sfiora il raddoppio il Portomansuè con Dalla Vedova che cerca la conclusione dal limite dell’area dopo aver superato anche l’ultimo difensore, pallone però fuori. Sandonà che spinge sino alla fine per cercare il pareggio, ma l’unico pericolo per la porta di Manente arriva a tempo scaduto, la conclusione del neo entrato Di Sopra dal limite dell’area termina fuori a fil di palo.