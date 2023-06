Il punto sul mercato del Treviso: tante voci ma ancora nulla di ufficiale

E' decisamente un cantiere aperto il nuovo Treviso che nella prossima stagione giocherà nel campionato di Serie D: le più importanti novità sicure, ovvero il dg Attilio Gementi e l'allenatore Michele Florindo, devono ancora essere annunciati e restano a livello ufficioso.

Sul fronte mercato piace molto il centrocampista Tommaso Miccoli, negli ultimi sei mesi autore di 6 gol in 15 presenze con la maglia del Mestre. Classe 2004, di proprietà del Padova, su di lui c'è l'interesse anche di Adriese e Campodarsego. Un altro obiettivo è l'attaccante classe '99 Sebastiano Svidercoschi delle Dolomiti Bellunesi. Romano, ex Lupa Romeo e Monterotondo, ha segnato 12 gol l'anno scorso.

Per quanto riguarda le conferme anche qui non c'è nulla di ufficiale: dovrebbero restare (il condizionale è d'obbligo) tre big come Dario Sottovia, Alberto De Poli, Francesco Posocco e il giovane Gianluca Stefani.