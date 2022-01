Ruzza fa il punto sulla situazione dei campionati di LND

Giovedì 30 dicembre 2021 e mercoledì 5 gennaio 2022 si sono svolti due incontri tra i Presidenti regionali ed il Commissario Straordinario della LND, dr. Giancarlo Abete. Gli argomenti all’ordine del giorno sono stati, principalmente, quelli riferiti alla perdurante grave situazione sanitaria causata da un aumento esponenziale dei contagi da COVID – 19.

La sospensione delle attività

Tale contesto ha portato la quasi totalità dei Comitati Regionali ad adottare, così come fatto da altre Leghe e dalla serie D, provvedimenti di sospensione temporanea dell’attività. E’ emersa, comunque, con forza la volontà di riprendere l’attività privilegiando in senso assoluto i Campionati che si dovranno concludere ristabilendo l’aspetto meritocratico unitamente al merito sportivo.

Il ritorno a giocare

Altro argomento fondamentale per un ritorno all’attività è il “Return To Play” e l’attesa di 30 giorni dalla negativizzazione per la nuova certificazione di idoneità. Questo rappresenta il “problema dei problemi” e in tal senso sono già stati investiti i soggettideputati (sportivi e governativi, compreso il Ministero della Salute) per un sollecito intervento risolutore a favore della riduzione dei tempi di attesa in considerazione che tale attuale disposizione è nata ancora quando la vaccinazione non era così diffusa.

Torneo delle Regioni

Inoltre, al fine di consentire la continuità della stagione sportiva rispettando i tempi previsti per eventuali confronti nazionali (coppa Italia, spareggi tra le seconde classificate, ecc), si è deciso di non disputare nel mese di aprile il TDR (Torneo delle Regioni) di Calcio a 11, annullandolo e/o procrastinazione in altra data e con modalità eventualmente da stabilire. Per il TDR di Calcio a 5, i Presidenti dei Comitati Regionali hanno demandato al Veneto (Comitato Organizzatore) ogni decisione in merito.

Sport e formazione

Si è ribadito con determinazione l’aspetto educativo e formativo dell’attività sportiva e, di conseguenza, sono state espresse perplessità in merito all’obbligatorietà del Green Pass così detto rafforzato per gli over 12 che causerebbe di sicuro una defezione certa dei praticanti vista la percentuale minore, rispetto agli adulti, del numero di vaccinati.

Il prossimo incontro

Tutti hanno ribadito la fiducia riposta nelle (frequenti) modalità di confronto del Commissario, dr. Giancarlo Abete, che si è già adoperato, accogliendo così le istanze del territorio, per attivare i soggetti istituzionali competenti.Seguendo questa procedura, si comunica che il prossimo appuntamento con il Commissario Straordinario è programmato per la giornata di venerdì 14 gennaio 2022.