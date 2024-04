Il Treviso batte 2-1 l'Atletico Castegnato e blinda il terzo posto

ATLETICO CASTEGNATO - TREVISO 1-2

GOL: st 15′ Meola, 17′ De Respinis, 37′ Bertocchi.

ATLETICO CASTEGNATO: Chini, Bortoletti, Bertocchi, Bellandi, Pizzoni (st 22′ Pesenti), Belotti, Maspero, Costanzo, Scalmana (st 39′ Magrograssi), Onkony (pt 30′ Zanini), Bertazzoli. All. Pedretti.

TREVISO (3-5-2): Sperandio; Raggio, Farabegoli, S. Salviato; Borsato (st 15′ Miccoli), Arcopinto, Nunes (st 36′ Simonetta), Meola (st 29′ Beccaro), Lattuchella; Posocco (st 15′ De Respinis), Gnago (st 10′ Sottovia). All. Perticone.

ARBITRO: Bonci di Pesaro.

ASSISTENTI: Gatto di Collegno e Mandarino di Alba.

NOTE: espulso Bertazzoli al 48′ st. Ammoniti Bertazzoli, Maspero, Lattuchella e Arcopinto. Angoli 2-4. Recupero pt 2′ e st 5′.

Continua il perfetto ruolino del Treviso targato Perticone che batte 2-1 il pericolante Atletico Castegnato. In terra bresciana, sul campo di una squadra in piena lotta retrocessione, i biancocelesti festeggiano la quarta vittoria consecutiva grazie alle reti nel secondo tempo di Meola e di De Respinis, di nuovo a segno dopo ben tre mesi. Grazie alla vittoria di oggi il Treviso è matematicamente certo del terzo posto in classifica e, in virtù dei risultati odierni, sa già anche l'avversario del primo turno dei playoff ovvero il Bassano.

Domenica prossima nell'ultima di campionato i biancocelesti affronteranno alle 15 al Tenni il Montecchio Maggiore, settimo con 48 punti e in lotta per l'ultimo posto nei playoff.