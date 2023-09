Il Treviso cala il poker: travolto 4-0 il Breno al Tenni

TREVISO - BRENO 4-0

Marcatori: 35' pt Y. Gnago (T), 46' pt F. Meola (T), 19' st Y. Gnago (T), 36' st D. Sottovia (T)



Treviso: T. Sperandio, D. Simonetta (36' st S. Salviato), F. Meola (38' st G. Leite Borges), A. De Poli, P. Mariutto, A. De Respinis (22' st F. Posocco), L. Raggio, D. Borsato, T. Farabegoli, Y. Gnago (31' st D. Sottovia), M. Beccaro (25' st A. Arcopinto). All: Florindo.



Breno: G. Delvecchio, A. Arpini (33' st F. Cristini ), M. Tagliani, N. Quaggiotto (12' st A. Marcolin), L. Melchiori (20' st M. Pelamatti), D. Vita (38' st L. Meni ), D. Brancato, L. Negretti ( 12' st M. Scanzi), P. Maritato, S. Kasa, G. Sampietro. All: Bersi.

Arbitro: Maccorin di Pordenone (assistenti Fragiacomo di Gradisca d'Isonzo e Carlevaris di Trieste)



Ammoniti: T. Sperandio (T), A. De Poli (T), D. Borsato (T), M. Beccaro (T), S. Kasa (B), G. Sampietro (B)

Il Treviso cala il poker sul Breno: nella prima gara di campionato al Tenni i biancocelesti rifilano quattro reti alla formazione bresciana e si riscattano subito dopo la sconfitta di domenica scorsa a Chioggia.

La partita è stata fin da subito quasi a senso unico: già al 4' il portiere ospite Delvecchio è costretto agli straordinari su un bolide di De Poli. Tre minuti dopo invece Gnago incorna di pochissimo sopra la traversa. Al 9' Farabegoli è sfortunato e colpisce il legno. Il meritato vantaggio arriva al 34' quando Meola serve in profondità Gnago che evita il portiere in uscita disperata e insacca a porta vuota. Nel primo minuto di recupero i biancocelesti raddoppiano grazie a Meola che con uno splendido calcio di punizione realizza il 2-0 trevigiano. La risposta del Breno è tutta in un tiro di Melchiori che termina abbondantemente largo. Il Treviso al 19' chiude i giochi con Gnago che realizza la doppietta personale mentre Sottovia, entrato da cinque minuti, al 36' cala il poker. I restano minuti sono pura accademia per la squadra di Florindo.