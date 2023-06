Il Treviso conferma il responsabile del settore giovanile Alessandro Zanato

Il Treviso FBC 1993 rende noto che Alessandro Zanato rimarrà alla guida del Settore Giovanile biancoceleste anche per la prossima stagione sportiva. Arrivato dall’FC Internazionale Milano nell’estate del 2021, Zanato nei primi due anni in biancoceleste è riuscito ad aumentare sensibilmente il numero dei tesserati nel nostro vivaio, a creare il movimento della Treviso Soccer School e soprattutto a garantire un servizio di ottimo livello a tutte le famiglie. Il suo percorso qui a Treviso proseguirà i

n sinergia con il neo Responsabile Scouting Fabio Dalla Costa e con il Responsabile della Scuola Calcio Alessandro Marcon.

“Sono felice di poter proseguire il rapporto di collaborazione con Zanato – sottolinea il presidente Sandri che aggiunge – in questi primi due anni è riuscito a creare un movimento di alto livello che ha suscitato interesse non solo dalle compagini dilettantistiche ma anche dalle società professionistiche del territorio. Anche quest’anno ci porremmo l’obbiettivo di aumentare il numero di tesserati , cercando di coinvolgere sempre di più la Città in questo progetto. Rinnovo ad Alessandro i miei migliori auguri per il futuro qui con noi auspicando , come già è stato in questo primo biennio, che la qualità del suo lavoro e di quello dei suoi tecnici possa sempre essere il fulcro del nostro programma